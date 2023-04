Réforme des retraites : "une dizaine d'interpellations à Chambéry et Albertville", annonce le préfet de Savoie

Cette 11e journée d'actions contre la réforme des retraites a été émaillée d'incidents en Savoie. A Albertville, des heurts ont éclaté à la mi-journée avec les forces de l'ordre devant le PC Osiris (centre de gestion du trafic routier) et dans l'après-midi sur le rond-point du champ de mars. Au PC Osiris, des manifestants ont tenté de s'introduire dans les locaux, mais ils ont été repoussés par les policiers : ciblés par des projectiles, les forces de l'ordre ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. "Trois ou quatre" véhicules du service des routes ont également été dégradés sur le parking.

ⓘ Publicité

Trois blessés, dont deux policiers à Albertville

"Deux policiers ont été blessés à Albertville, dont l'un est dans un état préoccupant et a dû être transporté à l'hôpital", indique à France Bleu François Ravier, le préfet de la Savoie. "Un manifestant a également été légèrement blessé, il n'a pas souhaité de secours lorsque les policiers se sont approchés de lui pour lui demander comment il allait, la personne est repartie d'elle-même a priori sans difficultés", précise-t-il.

loading

Des personnes cagoulées sur la VRU à Chambéry

"Une partie non négligeable des manifestants a eu aujourd'hui des comportements encore plus violents et agressifs que la dernière fois, il y a une montée de la tension, avec la présence d'éléments cagoulés, qui n'étaient pas dans les premières manifestations", déplore le préfet. "Cela concerne entre 50 et 70 personnes sur Chambéry sur les deux dernières manifestations, et sur Albertville, on a eu aussi, et c'est plus nouveau, cette montée de personnes un peu cagoulées, plus jeunes".

"Il y a une montée de la tension, c'est inquiétant mais on s'adapte"

"Notre objectif principal reste que le droit de grève et de manifestation soit exercé dans les meilleures conditions, et notre mission est de le sécuriser, et il faut bien évidemment prendre les mesures qui s'imposent pour ne pas avoir de drame, de blessés, ou pire, notamment concernant l'envahissement de la VRU", insiste le préfet.

"S'agissant de la VRU, je ne parlerai pas de manifestation mais d'attroupements, puisque dans les préavis de mouvement, les syndicats n'ont pas déclaré la VRU, donc quand des personnes vont sur la VRU ce n'est pas une manifestation au sens juridique, mais un attroupement". Feux de poubelles, arbres et haies brûlées, panneaux arrachés... de nombreux dégâts sont à nouveau à déplorer sur la VRU et la RN90.