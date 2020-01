Réforme du bac : des tensions devant le lycée Touchard-Washington du Mans

Le Mans, France

La situation était tendue ce jeudi matin devant les grilles du lycée Touchard-Washington. Des élèves ont bloqué les deux accès de l'établissement à l'aide de scotch. Ils voulaient empêcher l'organisation des épreuves d'histoire-géographie et de langues pour les élèves de première, dans le cadre des nouvelles évaluations du baccalauréat. La police est intervenue.

Une dizaine de lycéens a été interpellé suite à des jets de bouteilles et l'usage d'objets de mise à feu artisanaux. Les policiers sur place ont dû faire usage de gaz lacrymogènes pour repousser les élèves.

Un agent a utilisé une scie circulaire

La situation a très vite dégénéré expliquent certains élèves. Malgré le blocage, vers 7 h 30, un élève affirme avoir voulu entrer dans l'établissement. " J'ai tenté de forcer le barrage de policiers devant le lycée, ils m'ont gazé. A ma deuxième tentative, le proviseur m'a poussé et m'a pris par le colbaque en me disant que ça ne se passera pas comme ça ", précise l'adolescent. Un de ses camarades précise lui qu'"un agent d'entretien a utilisé une scie circulaire pour couper le scotch sur les grilles alors qu'un élève avait ses mains dessus. Le proviseur avait même un couteau dans sa main pour, lui aussi, pour couper ce scotch! On mettait en danger directement les élèves."

Moins de 30 % des élèves ont passé l'épreuve

Malgré ces violences, les épreuves de la matinée ont été maintenues. Certains professeurs affirment que moins de 30 % des élèves ont pu faire l'examen. " Je suis choquée de voir qu'une épreuve puisse être organisée dans ce contexte. Il y a des élèves qui ont pris peur. Ils n'ont pas osé rentrer avec les mouvements de foule et la présence des policiers. On leur a dit qu'ils auraient zéro ", s'offusque un des professeurs devant les grilles de l'établissement.

L'épreuve de mathématiques pour les premières technologiques est prévue ce jeudi à 14 h.