Réforme du Bac : quatre manifestants jugés pour avoir investi le lycée Blaise Pascal à Clermont en 2020

Deux enseignants et deux étudiants sont jugés ce mardi après leur intrusion dans le lycée Blaise Pascal en janvier 2020. Ils appelaient à la mobilisation contre les épreuves du nouveau bac. Un rassemblement de soutien est prévu devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

A Clermont-Ferrand, quatre délégués syndicaux comparaissent devant le tribunal correctionnel ce mardi à partir de 13h45. Une audience pour les juger après leur intrusion au sein du lycée Blaise Pascal le 18 janvier 2020 dans le cadre de la mobilisation contre la réforme du Bac.

Ce samedi matin, 18 janvier 2020, vers 7h30, environ deux cents personnes s'étaient données rendez-vous pour manifester contre ce nouveau BAC et ses épreuves E3C devant l'entrée du lycée.

Quelques minutes plus tard, plusieurs d'entre elles pénètrent à l'intérieur de l'établissement. La proviseure décide alors de reporter ces épreuves.

Elle portera plainte pour "intrusion dans un établissement scolaire dans le but de troubler son fonctionnement".

"A l'époque, le ministre Jean-Michel Blanquer mais aussi le recteur Karim Benmiloud avaient indiqué qu'il y aurait des poursuites" se souvient Frédéric Campguilhem, co-secrétaire de la CGT Educ'action 63.

Des délégués syndicaux poursuivis

Fin janvier, six délégués syndicaux, enseignants et étudiants, sont convoqués au commissariat pour s'expliquer.

Avril 2021, ils reçoivent un jugement par ordonnance pénale. Jugement que contestent quatre d'entre eux dont Frédéric Campguilhem, "l'éducation nationale et le rectorat visent clairement des délégués syndicaux qui tenaient leur rôle ce 18 janvier".

Cette contestation se traduit donc par une comparution devant le tribunal correctionnel ce mardi 1er février pour ces faits.

L'intersyndicale appelle à un rassemblement à la mi journée, 13h, devant le tribunal judiciaire.