Plusieurs centaines d'avocats du Grand Sud-Ouest se sont mobilisés ce 14 décembre, depuis la grève jusqu'à la lecture d'une motion en audience, pour exprimer leur inquiétude sur la réforme de la carte judiciaire, que la Garde des Sceaux a une nouvelle fois tenté d'apaiser. Elle affirme que le maillage territorial restera intact, qu'il n'y aura aucune suppression. Mais des cartes circulent, ce qui inquiète les avocats. Il y a aujourd'hui 30 cours d'appel en France métropolitaine dont trois en Occitanie (Toulouse, Montpellier, Nîmes). Il serait notamment question de supprimer la cour d'appel d'Agen, une partie des contentieux étant dès lors confiée à la justice toulousaine.

Karine Gistain-Lordat, avocate à Toulouse, membre du Conseil de l'Ordre

Bénédicte Dupont : Ce que vous craignez, c'est qu'on calque la carte des cours d'appel sur la carte des régions. Il serait question de supprimer certaines cours d'appel, notamment celle d'Agen...

Karine Gistain-Lordat : "Oui, celle qui s'occupe des habitants du Lot et du Gers. Ils n'auront dès lors plus leur juge d'appel près d'eux, ils devront venir à Toulouse. On craint que les plus vulnérables abandonnent leur procédure, découragés par des contraintes géographiques, on a peur du désert judiciaire.

On parle là d'affaires du quotidien ?

Oui cela concerne le droit de la famille, les licenciements, la construction, les litiges entre voisins par exemple. Le service public de la justice doit défendre les droits de tous les citoyens.

Conséquence directe à Toulouse : vous récupéreriez en appel les affaires gersoises et lotoises. Y a t-il un risque d'engorgement supplémentaire de la justice toulousaine ?

Oui, elle est saturée, les délais sont déjà très longs. Pour les affaires urgentes aux affaires familiales, pour fixer les droits des parents des enfants, il faut attendre 4 mois à Toulouse. La chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse, ce qui concerne les licenciements, il faut attendre entre 20 et 30 mois, c'est déjà énorme. Donc si le contentieux d'Agen est dévolu à Toulouse, cela va encore alourdir la charge de travail des magistrats toulousains. Faire des économies d'un côté, c'est bien beau mais il faudra donner d'autres moyens à Toulouse.

4 mois d'attente pour des gardes d'enfants, plus de deux ans pour les licenciements

L'autre crainte des avocats, c'est la possibilité de créer des tribunaux de première instance (TPI) uniques, par département. Comment cela se passerait ? En Haute-Garonne par exemple, il y a trois TPI, à Toulouse, Muret, Saint-Gaudens. Dans le Tarn, il y a Castres et Albi...

Il ne faut pas que les tribunaux se transforment en simple guichet pour les justiciables. Il faut qu'ils aient leur juge. En 2010, quand Rachida Dati a réformé la carte judiciaire sans concertation avec les acteurs locaux, elle a supprimé le TGI de Saint-Gaudens, on s'est rendu compte que c'était une hérésie. Il a rouvert quatre ans plus tard d'ailleurs. Il faut qu'il n'y ait pas de désert judiciaire et que chacun puisse accéder à son juge.

Avez-vous des échos justement de Saint-Gaudens depuis la réouverture en septembre 2014 ?

Il y a du contentieux. Tout ceux qui habitent dans les Pyrénées ont besoin de ce TGI de Saint-Gaudens. Chacun de nous paie le service public de la justice. Faire des économies d'un côté engendrera des frais de l'autre. Aujourd'hui, on a besoin de moyens, de plus de juges, de plus de greffiers. Pas de supprimer des tribunaux. En tous cas, celui qui décide doit le faire avec celui qui sait. Et celui qui sait, c'est celui qui fait, c'est l'avocat, qui est un acteur local."