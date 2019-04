Refoulé d'un restaurant d'Etretat à cause du voile de son épouse musulmane, un père de famille porte plainte

Un père de famille a déposé plainte contre un établissement d'Etretat (Seine-Maritime) où il voulait déjeuner ce lundi avec sa femme et ses enfants. Le serveur aurait refusé de les installer en terrasse à cause du voile de son épouse. Il dénonce une humiliation raciste et demande des sanctions.

Étretat, France

Il y a ceux qui ont pleinement profité du weekend pascal ensoleillé et puis il y a les autres. Une famille venue d'Argenteuil (Val d'Oise), de passage à Etretat (Seine-Maritime) ce lundi de Pâques, a écourté son séjour et porté plainte contre un restaurant. Le père de famille, Mohsen Zemni, assure avoir été victime de racisme dans cet établissement très fréquenté de la petite ville normande. D'après lui, un serveur aurait refusé qu'ils s'installent en terrasse, car son épouse de confession musulmane porte le voile.

Tout avait pourtant bien commencé pour cette famille habituée des virées à Etretat. Avec leur deux enfants de 3 et 4 ans, le couple vient quasiment tous les mois en Normandie "On a d'abord fait une promenade sur le front de mer, raconte Mohsen Zemni. On était sur un petit nuage, on a toujours aimé Etretat. Cette ville coule dans nos veines."

En milieu d'après-midi, tout le monde a faim et veut déjeuner. Le couple repère un restaurant dans une rue passante et s'approche d'une table en terrasse, lorsque l'un des serveurs les interpelle.

"Il a regardé sévèrement ma femme et nous a demandé si on voulait boire un verre. J'ai répondu qu'on voulait manger en famille, et il nous a répondu : 'non non, si vous voulez manger, pour vous, c'est dans la salle au fond du restaurant'."

Mohsen est surpris, d'autant que d'après lui d'autres personnes sont attablées à l'extérieur. "J'ai demandé au serveur s'il tenait ces propos à cause de la couleur de notre peau ou du voile de ma femme. Il m'a répété : 'ce n'est pas autrement, au fond du restaurant sinon vous allez manger ailleurs'."

Des sanctions

La famille s'en va calmement, mais reste dans les parages. Et selon le père de famille, après leur départ d'autres clients sont installés...en terrasse. "L'excuse ne tient pas du tout. On a très bien compris, même s'il n'a pas dit le mot, que le voile le dérangeait."

Il décide de porter plainte contre l'établissement et écrit aussi un courrier à la maire d'Etretat. "Premièrement, pour l'honneur de ma femme que j'ai vue pleurer. Et aussi pour que ça ne se reproduise plus. La loi existe, il faut des sanctions exemplaires car nous sommes des citoyens comme les autres et nous avons des droits."

Entre les Zemni et Etretat, c'est terminé pour l'instant. "On a fait une croix sur nos balades à la mer," regrette le père de famille.

La rédaction de France Bleu Normandie a contacté le restaurant par différents moyens ce mardi. Malgré nos multiples sollicitations, personne n'a souhaité nous répondre.