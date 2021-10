Refoulé d'une soirée, un ligérien de 27 ans tire des coups de feu en l'air et finit en garde à vue

Dans la nuit de samedi à dimanche à La Tuilière, près de Roanne, un ligérien de 27 ans a tiré des coups de feu en l'air. Quelques heures avant, le jeune homme avait été refoulé d'une soirée en raison de son état d'ivresse.

Interpellé et placé en garde à vue

Deux frères ont passé le week-end dans la résidence secondaire de leurs parents à La Tuilière, près de Roanne. L'un deux, un ligérien de 27 ans, voulait se rendre à une soirée dans la commune, ce samedi soir. Une fois arrivée sur place, on lui refuse l'entrée car il avait trop bu. Quelques heures plus tard, vers trois heures du matin, le jeune homme revient sur le site de la fête et tire des coups de feu en l'air. Suite à cela, les gendarmes sont alertés mais le tireur décampe très vite.

Sur place, les gendarmes trouvent deux cartouches. L'enquête s'est poursuivie ce dimanche matin avec notamment l'audition d'un témoin qui a assisté à la scène. Finalement, le tireur a été retrouvé ce dimanche vers 15 heures à La Tuilière et a été placé en garde à vue à Roanne, pour violences aggravées avec arme.