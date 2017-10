Réfugié sur la coque de son navire, un plaisancier sauvé au large du Cotentin

Un homme d'une 50e d'année a été secouru ce mercredi matin alors qu'il était à la dérive au large du cap de la Hague. Le "naufragé" avait trouvé refuge sur la coque de son canot retourné.

Le CROSS Jobourg en alerte ce mercredi matin pour retrouver un homme à la mer au large de Goury. D'importants moyens de recherche ont été engagés pour ramener à terre le naufragé. Ce sont en fait des promeneurs présents sur le sentier des douaniers entre la pointe de Goury et le nez de Jobourg, qui ont prévenu le centre régional d'opérations de secours en mer. Ils avaient aperçu un homme réfugié sur la coque retournée de son bateau, à la dérive. Un signalement vite confirmé par d'autres appels de randonneurs.

SNSM et Marine Nationale engagées

Rapidement, le CROSS engage un important dispositif de recherches. L'hélicoptère Caïman de la Marine nationale décolle de Maupertus tandis que trois vedettes de la SNSM sont dépêchées sur zone depuis les ports de Dielette, Urville-Nacqueville et Goury. Le secteur dans lequel a été signalé l'homme à la dérive est dangereux compte tenu des forts courants qui par ailleurs entrainent le naufragé vers le large.

Hospitalisé en état d'hypothermie

C'est finalement la vedette Mona-Rigolet de Goury qui parvient à localiser le navire retourné et son occupant. Un navigateur pris en charge et ramené à bon port. En état d'hypothermie, ce plaisancier d'une 50e d'années a été confié aux sapeurs-pompiers et évacué vers l'hôpital de Cherbourg.