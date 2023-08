Refus d'obtempérer à Amiens : le conducteur assure ne pas avoir cru qu'il s'agissait de vrais policiers

Un homme d'une vingtaine d'années est toujours en garde à vue, à Amiens, ce mardi après-midi, au lendemain d'un refus d'obtempérer quartier Saint-Maurice. Interpellé peu après sa fuite, le conducteur de la voiture assure ne pas avoir cru les agents de la brigade anticriminalité quand ils se sont présentés comme policiers, selon les informations de France Bleu Picardie. Il explique avoir pris peur.

ⓘ Publicité

À lire aussi Un policier ouvre le feu à Amiens après un refus d'obtempérer

Le jeune homme, originaire de la région grenobloise, raconte être venu à Amiens voir sa compagne. Ce lundi après-midi, aux alentours de 15h30, sa voiture a été repérée par les policiers de la bac, sur un parking de la rue Monstrelet. Les policiers sont alors descendus de leur voiture banalisée avant de tenter de procéder au contrôle. Le conducteur a pris la fuite et heurté le véhicule de police au niveau d'une portière, indique une source policière. C'est là qu'un des agents a ouvert le feu. La balle a terminé sa course dans le pare-brise côté passager. L'homme a finalement été interpellé peu après et placé en garde à vue.

Une enquête est ouverte, confiée à la police judiciaire, poursuit cette même source. Une autre concerne cette fois l'usage de l'arme de service. Contacté, le procureur de la République d'Amiens n'a pas répondu aux sollicitations de France Bleu Picardie.