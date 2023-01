Refus d'obtempérer à Anglet : un chauffard en garde à vue

Les faits se sont déroulés le jeudi 12 janvier vers 20 h15 dans une rue d'Anglet. Les policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) de Bayonne constatent le comportement dangereux d'un automobiliste et décident de l'arrêter. Mais les choses vont se compliquer. Le chauffard accélère et tente de prendre la fuite. Les fonctionnaires de la BAC le prennent en chasse et tentent de le neutraliser à un feu tricolore. Mais l'individu fait une marche arrière pour échapper à son arrestation.

Un chauffard récidiviste

C'est alors qu'une autre équipe de policiers va le bloquer à l’aide d’un « stop stick », sorte de herse disposée sur la chaussée au passage du véhicule afin de crever les pneus. L'homme abandonne alors sa voiture et prend la fuite en courant. Il est rapidement interpellé et placé en garde à vue. Ce vendredi, il se trouvait toujours dans les locaux du commissariat de Bayonne. Déjà condamné par le passé pour des faits similaire, l'homme roulait sans permis de conduire et sans assurance. Il doit être rapidement présenté devant le parquet de Bayonne et poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui.