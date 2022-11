Refus d'obtempérer à Bayonne : deux ans de prison pour un conducteur de 25 ans

Le jeune homme avait blessé trois policiers de Bayonne lors d'une course poursuite nocturne en octobre dernier, après un refus d'obtempérer. Un jeune chauffard de 25 ans, sans permis de conduire et sous stupéfiants au moment des faits, a été condamné ce jeudi. Deux ans de prison ferme ont été prononcés par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne. Brian, le prévenu, a expliqué son comportement sur la route par la peur de retourner derrière les barreaux. Il venait en effet tout juste de sortir de prison.

Folle course poursuite

La scène se déroule dans la nuit du 26 au 27 octobre 2022 à Bayonne vers minuit. Brian, bayonnais de 25 ans, circule à vive allure et sans ceinture de sécurité à bord d'une Peugeot 307 qui ne lui appartient pas. Les policiers de la brigade anticriminalité veulent le contrôler. Mais le conducteur refuse et prend la fuite. Refus d'obtempérer caractérisé, alors que les forces de l'ordre ont enclenché le gyrophare. Une course poursuite va s'engager avec deux voitures de police. Brian prend à contre-sens l'autoroute vers Ametzondo, fait demi-tour, percute une première voiture de police et pend la direction de Saint-Pierre-d'Irube par un sens interdit. N'en jetez plus.

Cocktail de stupéfiants

Les policiers parviennent à crever l'un des pneus de la voiture du fuyard. Mais le chauffard poursuit sa course folle sur la jante. Il percute ensuite le second véhicule des policiers qui, finalement, parviennent à le maitriser. Brian n'a pas de permis de conduire et roule sous l'emprise d'un cocktail de stupéfiants : cocaïne, cannabis et amphétamines. Le jeune homme venait de sortir de prison en juillet dernier et était en liberté conditionnelle sous bracelet électronique. Père d'un petit garçon de 4 ans qu'il n'a pas vu depuis deux ans, le prévenu compte déjà 13 mentions sur son casier judiciaire. "J'ai agi par facilité, et par peur de retourner en prison" s'est défendu Brian à la barre du tribunal correctionnel de Bayonne.

Réquisitoire sans concession

"Cette affaire est presque un cas d'école au vu du nombre de délits" tempête le procureur de la République dans son réquisitoire. Jérôme Bourrier dénonce "un périple absolument fou". Le procureur a demandé une lourde condamnation à l'encontre d'un chauffard qui, dans cette affaire, a légèrement blessé les trois policiers qui se trouvaient dans les deux voitures. Trois ans de prison ferme sont demandés. La partie n'est pas facile pour la défense de Brian. Me Sandrine Larié explique que son client "assume tout ce qui s'est passé cette nuit-là, il sait qu'il a tout mal fait". L'avocate a demandé une réduction de la peine requise par l'accusation. Elle a été entendue.