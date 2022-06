Refus d'obtempérer à Paris : Ils ont tiré "en même temps" que la voiture repartait, témoigne la passagère

Dans l'affaire du refus d’obtempérer d'une voiture qui a tourné au drame samedi à Paris, la 2e passagère, Inès, témoigne ce mercredi : "Je suis en colère parce qu'ils auraient pu agir autrement", confie-t-elle en exclusivité sur franceinfo. L'autre passagère, une jeune femme de 21 ans, a été tuée d’au moins une balle dans la tête par des policiers, et le conducteur a été blessé grièvement au thorax. Les policiers ont fait valoir la légitime défense pour tirer, expliquant que le véhicule leur avait foncé dessus.

"Il y avait des bouchons, il ne pouvait pas aller bien loin"

Le conducteur "était en tort", selon Inès mais elle estime que les policiers n'auraient pas dû tirer car "il y avait des bouchons, il ne pouvait pas aller bien loin". Selon elle, les agents "n'ont pas su garder la tête froide". Les deux jeunes femmes ne connaissaient pas le conducteur et son ami. Ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée dans le quartier Pigalle à Paris. Elles avaient accepté de se faire raccompagner chez elles en voiture.

"On a entendu des coups de feu, la voiture qui repart. Tout ça s'est passé en même temps"

La jeune femme âgée de 21 ans explique que "trois policiers à vélo ont toqué à sa vitre [du conducteur] parce qu’il avait sa ceinture de sécurité derrière le dos. Il n'a pas voulu baisser sa vitre. Il a accéléré". Puis, le véhicule s'arrête 30 à 40 mètres plus loin et quand les policiers sont arrivés à leur hauteur, Inès précise : "Tout est allé très vite, je n'ai même pas entendu "sortez de la voiture" ou "les mains en l’air". Ils ont cassé les vitres avec leurs armes. Cette scène était très violente. Le conducteur n'a même pas eu le temps d'enlever les mains du volant. On a entendu des coups de feu, la voiture qui repart. Tout ça s'est passé en même temps."

"Son corps était tout lâche, et c'est là que j'ai vu que son cou était rempli de sang"

Ensuite, la jeune femme explique que le conducteur a avancé brutalement et a foncé dans une camionnette. C'est là qu'elle tente de faire réagir son amie, Rayana, installée à l'avant du véhicule : "J'ai cru qu'elle était tombée dans les pommes. J’ai essayé de l'appeler plusieurs fois en criant son prénom. Mais son corps était tout lâche et c'est là que j'ai vu que son cou était rempli de sang."

Inès explique ensuite que les policiers les ont menottés et "laissés sur un coin de la scène pendant plus de 3 heures, en plein soleil, devant la foule". "On ne nous a pas laissés voir un médecin", ajoute-t-elle. Aujourd'hui, la jeune femme dit avec émotion vouloir "se battre pour la justice. On est là pour Rayana. C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour elle. C'était une bonne personne. Elle n'avait que 21 ans, elle avait une famille, elle était belle".

"Un enfant aurait pu prendre une balle perdue"

"Moi, je ne connaissais pas le conducteur mais je pense que ça peut arriver à tout le monde d'avoir un coup de stress. Et si on mettait une balle dans la tête à tous les gens qui refuse d'obtempérer, je pense qu'on tuerait beaucoup de gens par année. Il y avait des gens dans la rue, des enfants, il était 10h30, en plein Paris. Un enfant aurait pu prendre une balle perdue, une mère de famille, n'importe qui", avance la passagère encore en vie.

Information judiciaire ouverte à l'encontre des trois policiers

Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre des trois policiers qui ont tiré. Ils ont été libérés ce mardi après 48h de garde à vue. Le temps, selon la justice, de récolter davantage d'informations. Un appel à témoins a été lancé par l'IGPN, la police des polices.

De son côté, le conducteur, sans permis, a été placé en garde à vue ce mardi dans le cadre d'une enquête ouverte notamment pour "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique" et "refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui".