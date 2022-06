"Qu'on ne fasse pas ou qu'on fasse on est emmerdé", estime Laurent Martin de Fremont, délégué national Unité SGP Police-Force Ouvrière, après le refus d'obtempérer d'un automobiliste à Paris et la mort de sa passagère, blessée par des tirs des policiers. Deux enquêtes ont été ouvertes.

Refus d'obtempérer à Paris : "Qu'on agisse ou non, on est emmerdé" estime le délégué Unité SGP Police-FO

"Qu'on agisse ou non, on est emmerdé", réagit sur France Bleu Azur le délégué Unité SGP Police-FO

"On a le sentiment qu'on est dans la société des valeurs inversées", réagit sur France Bleu Azur le délégué national Unité SGP Police-Force Ouvrière après l'ouverture de deux enquêtes à Paris, dans l'affaire du refus d'obtempérer d'une voiture, samedi 4 juin à Paris, et des tirs mortels de policiers sur l'une des passagères. "Qu'on ne fasse pas ou qu'on fasse on est emmerdé", estime Laurent Martin de Fremont, ajoutant que les policiers vont finir par "s'assoir [dans leurs voitures], fermer les yeux et regarder les passants et les automobilistes passer".

Les trois policiers qui ont tiré sur la voiture qui leur aurait foncé dessus sont ressortis libres, ce mardi 7 juin, de garde à vue, sans poursuites judiciaires à ce stade. Pour Laurent Martin de Fremont, les trois policiers "ont clairement senti leur intégrité physique mise en jeu" et "ont donc opté pour la légitime défense". Le délégué d'Unité SGP Police-FO rappelle que les règles sont claires en la matière : "si vous ne pouvez pas vous extirper d'une situation et que votre intégrité physique est mise en jeu, il y a tout lieu d'utiliser cette légitime défense".

"Moi, je préférerais toujours qu'on mette des voyous en prison plutôt que des policiers dans un cercueil", ajoute Laurent Martin de Frémont, estimant que la mort d'une jeune femme dans cette affaire est "évidemment un drame".

"Jean-Luc Mélenchon est un pyromane."

Après les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui a fustigé "une police qui tue", le policier qualifie le député de La France Insoumise de "pyromane". Selon lui, les agents sont "emmerdés", qu'ils agissent, ou non, sur le terrain. "On va finir par s'assoir dans nos voitures et ne rien faire", présage-t-il, ajoutant qu'on "se dirige vers une société du chaos" et "des valeurs inversées".

"Aucun collègue ne part le matin en se disant 'chouette, on va peut-être tuer une personne'", conclut Laurent Martin de Fremont.