Refus d'obtempérer à Pugnac, un suspect en garde à vue

Le propriétaire du véhicule mis en cause dans le refus d'obtempérer de Pugnac est en garde à vue. Cela ne veut pas dire que c'est lui qui conduisait la voiture au moment où elle a été lancée contre un gendarme hier à Saint Urbain, près de Pugnac. En fin de journée, au terme d'un banal contrôle routier, le conducteur a accéléré délibérément et percuté un militaire avant de prendre la fuite.

La victime âgée de 48 ans souffre de multiples fractures (péroné et tibia), mais aussi d'un pneumothorax et de blessures causées par l'abrasion avec le sol. De gros moyen ont été employés pour retrouver l'auteur supposé des faits, une soixantaine de gendarmes, des équipes cynophiles, et même des moyens aériens.

Peu de temps après les faits la voiture mise en cause a été retrouvée non loin, et ce matin les enquêteurs se sont rendus au domicile du propriétaire de la voiture à Saint-André-de-Cubzac, à un quart d'heure en voiture de là mais le suspect n'était pas présent.

Une enquête en flagrance est en cours sous l'autorité du procureur de Libourne pour tentative d'homicide sur un membre de la gendarmerie nationale. Quand le parquet aura suffisamment de raisons de croire que le suspect est bel et bien l'auteur du refus d'obtempérer, le parquet de Libourne sera dessaisi au profit du parquet de Bordeaux.