Tirs policiers lors d'un contrôle près de Lyon : le conducteur est décédé

L'automobiliste de 26 ans visé par des tirs de policiers dans la nuit de jeudi à vendredi à Vénissieux dans l'agglomération lyonnaise, est est "décédé des suites de ses blessures, vendredi en fin de soirée, à l'Hôpital de Lyon Sud", annonce le parquet de Lyon, ce samedi, dans un communiqué. Il avait refusé de se soumettre à un contrôle de police. Son passager, âgé de 20 ans est décédé dans la nuit des tirs. Deus enquêtes sont ouvertes.

Le conducteur, âgé de 26 ans et originaire de la région d'Annecy, était hospitalisé et son pronostic vital était "très engagé" vendredi, selon le parquet de Lyon. Le casier judiciaire du conducteur portait la mention de neuf condamnations. Ce jeune homme était recherché au moment des faits "dans le cadre d’une enquête ouverte pour vols aggravés de véhicules". Le passager décédé était âgé de 20 ans et originaire de Lyon. "Il était connu des services de police, son casier judiciaire ne porte cependant mention d’aucune condamnation", détaille le parquet.

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour "recel de vol, refus d’obtempérer aggravé et violences avec arme sur agents de la force publique confiée à la DDSP".

Les policiers visés par une enquête de l'IGPN

Les deux policiers entendus par l’IGPN (Inspection générale de la police nationale) ont été remis en liberté ce vendredi soir, selon le parquet. Les premiers éléments "semblent corroborer l’hypothèse de la légitime défense", explique-t-il. Cependant, "des investigations complémentaires – notamment une reconstitution et des expertises balistiques - devront être diligentées pour confirmer les circonstances exactes dans lesquelles les policiers ont fait usage de leurs armes".

Le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire pour "violences avec arme par personnes dépositaires de l’autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner". L'ouverture de cette information judiciaire va "permettre aux familles du décédé et de la personne grièvement blessée d’accéder à la procédure et afin d’assurer la conduite des investigations de manière contradictoire", précise le parquet.