Refus d'obtempérer dans l'agglo nantaise : le conducteur est âgé de...13 ans

C'est un très jeune automobiliste que les policiers nantais ont interpellé dans la nuit de lundi à mardi. Effectivement, le garçon n'aurait jamais du se trouver au volant, encore loin d'avoir son permis ou même d'être en conduite accompagnée puisqu'il n'a que 13 ans.

ⓘ Publicité

Il tente de percuter le véhicule de police

Il est 3h du matin quand une patrouille est intriguée par un véhicule qui roule feu éteint à Rezé. Les policiers décident de suivre cette voiture, puis au bout de quelques kilomètres font signe à son conducteur de s'arrêter. Ils déclenchent le gyrophare, se mettent à sa hauteur. Sauf que là, selon la police, le garçon refuse et fait des embardées, tente à plusieurs reprises de percuter le véhicule de service. Aucun agent n'est blessé.

La patrouille décide alors d'utiliser le système d'immobilisation des véhicules, une barre rouge et blanche lancée sur la route et qui fait crever les pneus d'une voiture de manière progressive jusqu'à ce qu'elle s'immobilise. On est secteur de la porte de Carquefou.

Ce mardi après-midi, le jeune garçon était toujours dans les locaux du commissariat en garde à vue. Les policiers ont retrouvé sur lui de la résine de cannabis ainsi qu'un couteau en céramique.