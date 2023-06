Refus d'obtempérer dans les Landes : le conducteur en fuite interpellé

Cela faisait près de dix jours qu'il était activement recherché par les enquêteurs de la section de recherches de Pau. L'homme soupçonné d'avoir refusé de se soumettre à un contrôle routier et percuté un motard de la gendarmerie des Landes, a été arrêté mardi 27 juin dans les Pyrénées-Atlantiques, selon les informations de France Bleu Gascogne.

Le dimanche 18 juin, deux motards du peloton motorisé de Saint-Geours-de-Maremne venaient en effet de demander à un véhicule, avec deux personnes à bord, de s'arrêter, près de Dax, à Narrosse, dans les Landes. Le conducteur refuse d'obtempérer et poursuit son chemin, pour une raison encore inconnue. Les deux gendarmes prennent alors en chasse le véhicule avec sirènes et gyrophares.

Le passager arrêté peu de temps après les faits

L'un des deux motards se porte à hauteur de la voiture en fuite, côté conducteur, lui demandant à nouveau de s'arrêter. Le chauffard n'obéit pas et donne un coup de volant à gauche, percutant le gendarme, qui tombe sur le bas-côté. Il est légèrement blessé. L'autre gendarme, à moto, continue alors la course-poursuite et ouvre le feu à trois reprises en direction du véhicule, qui finit par s'arrêter. Les deux hommes à bord sortent et s'enfuient à pied.

Rapidement, un chien de la gendarmerie retrouve le passager, caché dans un buisson, à quelques 300 mètres du véhicule abandonné. Il a été mis en examen et une information judiciaire a été ouverte. Par la suite, une cellule spéciale a été mise en place, afin de retrouver le conducteur de la voiture. Rapidement, les enquêteurs trouvent une piste et se lancent à ses trousses, avant cet épilogue, ce mardi 27 juin. Il a été placé en garde à vue.