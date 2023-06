Refus d'obtempérer dans les Landes : le conducteur mis en examen pour tentative de meurtre

Le jeune homme suspecté d'avoir percuté un motard de la gendarmerie des Landes a été mis en examen, jeudi 29 juin, par la juge d'instruction montoise en charge du dossier. Il est poursuivi pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et refus d'obtempérer.

Le 18 juin dernier, celui-ci refuse de se soumettre à un contrôle de gendarmerie à Narrosse, près de Dax, renverse un des militaires avec sa voiture, avant de prendre la fuite. Le passager qui est avec lui dans la voiture est rapidement retrouvé . Mais, le conducteur, lui, a été interpellé presque dix jours plus tard, mardi 27 juin, à Saint-Pierre-d'Irube, au Pays basque.

Selon nos informations, ce Landais de 28 ans n'en est pas à son premier refus d'obtempérer. Il est même bien connu des autorités pour ce délit. Il a en effet l'habitude de conduire sans permis de conduire, explique une source. Du coup, lorsqu'il croise des gendarmes, il prend la fuite. C'est en tout cas arrivé à cinq reprises.

Mais, cette fois-ci, on sent qu'il y a une aggravation, "une montée en puissance", note une source proche du dossier. D'autant qu'il a tout fait pour ne pas être retrouvé. "Un vrai comportement de fugitif", décrit cette même source. Il est finalement arrêté dans les Pyrénées-Atlantiques, à Saint-Pierre-d'Irube, et cela n'a pas été une mince affaire : il aura fallu la création d'une équipe spéciale avec des gendarmes de Dax, d'Orthez et de la section de recherches de Pau.

Ce jeune homme a été placé en détention provisoire et envoyé à la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan le temps de la fin de l'instruction.