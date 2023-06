Refus d'obtempérer dans les Landes : un gendarme percuté par une voiture lors d'une course-poursuite

Une voiture a refusé de s'arrêter à un contrôle routier ce dimanche 18 juin dans les Landes, près de Dax, à Narrosse. Lors de la course-poursuite qui s'est engagée, un motard de la gendarmerie a été percuté par la voiture et l'autre gendarme a ouvert le feu, à trois reprises, sur le véhicule. Les deux occupants de la voiture ont alors pris la fuite, à pied. L'un d'eux, âgé d'environ 25 ans, a été arrêté quelques minutes plus tard. Il s'agit probablement du passager. Le conducteur de la voiture est, lui, toujours recherché ce lundi 19 juin.

ⓘ Publicité

Un motard percuté

Il était environ 16h30 ce dimanche à Narrosse lorsque cette course-poursuite a débuté. Deux motards de la gendarmerie venaient de demander au véhicule, avec deux personnes à bord, de s'arrêter. Le conducteur refuse d'obtempérer et poursuit son chemin, pour une raison encore inconnue. Les deux gendarmes prennent alors en chasse le véhicule avec sirènes et gyrophares. L'un des deux motards se porte à hauteur de la voiture en fuite, côté conducteur, lui demandant à nouveau de s'arrêter. Le chauffard n'obéit pas et donne un coup de volant à gauche, percutant le gendarme, qui tombe sur le bas-côté. Sa chute est amortie par la végétation et ce militaire a été légèrement blessé.

Un gendarme ouvre le feu

L'autre gendarme, à moto, continue alors la course-poursuite et ouvre le feu à trois reprises en direction du véhicule, qui finit par s'arrêter. Les deux hommes à bord sortent et s'enfuient à pied. Le gendarme sur place ne peut pas les poursuivre à pied, il s’est blessé en manœuvrant dans moto. Un hélicoptère de la gendarmerie est alors mobilisé. Et c'est un chien de la gendarmerie, plus tard dans la journée, qui finit par trouver l'un deux deux fuyards. Il s'est caché dans un buisson, à quelques 300 mètres du véhicule abandonné. Il est âgé d'environ 25 ans et était, selon les premiers éléments, le passager de la voiture. Le conducteur, lui, a réussi à s'enfuir. Il est toujours recherché ce lundi.