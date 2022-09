Refus d'obtempérer : deux policiers blessés à Draguignan

Les faits se sont déroulés ce mardi vers 23h30 à Draguignan, au niveau d'un rond point. La police mène un contrôle routier anti-rodéo quand soudain une camionnette blanche refuse le contrôle et tente de prendre la fuite. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, le conducteur sort de son véhicule, jette les clefs et continue de fuir à pied. Il est alors poursuivi par deux policiers.

Coups de coude sur un policier

Selon une source policière, au moment de la course poursuite à pied un des agents est "percuté par le mis en cause et se retrouve déséquilibré, chutant au sol, son genou cognant un trottoir". Le deuxième policier arrive à ceinturer l'homme sauf qu'il se débat et lui met des coups de coude au niveau des côtes, lui entraînant des fêlures. Alcoolisé, il est finalement interpellé par des agents de deux autres patrouilles arrivées sur place.

Sa garde à vue a été prolongée. La raison de sa fuite serait la suspension de son permis de conduire liée à une infraction routière récente. L'homme, qui approche la quarantaine d'années est poursuivi pour notamment "violences aggravée sur personne dépositaire de l'autorité publique". Les deux policiers, de 40 et 30 ans, ont été pris en charge par l’hôpital de Draguignan. Ils sont arrêtés respectivement six et 15 jours.