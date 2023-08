Refus d'obtempérer en Charente-Maritime : il fonce sur les gendarmes en marche arrière

Il a franchi une ligne blanche, pris des ronds-points à contre-sens et il a même roulé en marche arrière pour foncer sur les gendarmes. Un homme de 29 ans a multiplié les infractions sur la route, il a mis en danger la vie des gendarmes. Cela s'est passé en début de semaine entre Gémozac et Cozes, sur la route départementale 732.

En marche arrière pour percuter la voiture des gendarmes

Et ça commence par un franchissement de ligne blanche. Les gendarmes de Gémozac veulent arrêter le conducteur, mais l'homme refuse d'obtempérer. Il poursuit sa route. Et il prend des risques inconsidérés pour échapper à la patrouille. Il roule en sens inverse sur les ronds-points. Comme dans les films, il fait des marches arrière pour percuter la voiture des gendarmes qui réussissent à l'éviter.

Des renforts arrivent : un hélicoptère est en appui, la police rurale de Cozes vient aussi. La course poursuite continue. Elle dure environ une heure, jusqu'à ce que l'homme s'arrête, et tente de s'échapper à pied. Il veut se cacher dans une maison, dont il connait les occupants, mais finalement, il part dans la forêt voisine, où il est repéré et arrêté.

Déjà des condamnations

Cet homme de 29 ans a déjà commis de nombreux délits : 12 en 8 ans. Le chauffard n'avait déjà plus de permis, ni d'assurance. Il écope donc de quatre ans et neuf mois ferme (une révocation d'un sursis) et un an avec sursis. Sa voiture va être détruite.