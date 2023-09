Refus d'obtempérer en Sarre : un Français interpellé et deux policiers allemands blessés

Un banal contrôle routier de la police de Sarrebruck sur l'autoroute BAB 8, sur l'aire de repos de Weiler, a dégénéré, lundi vers 19h45, selon un communiqué de la police.

A contre-sens et sur les trottoirs

Un automobiliste français, refusant de se soumettre aux instructions des policiers allemands a forcé le barrage et s'est lancé dans une course-poursuite folle. L'automobiliste, à bord d'une Citroën C4 a traversé une zone de chantier, renversant des balises de signalisation sur son passage. Malgré un pneu endommagé, il a poursuivi sa fuite en direction de Sarrelouis, empruntant trottoirs et voies à contre-sens, et mettant en danger la vie de nombreux autres automobilistes et piétons.

Des stupéfiants dans le coffre

Les policiers allemands ont alors décidé de le stopper en mettant l'une de leur voiture en travers de la route et en provoquant une collision avec le fugitif. Dans le choc, deux policiers ont été blessés, l'un d'eux a été conduit à l'hôpital. Le conducteur a été interpellé et emmené dans les locaux de la police de Sarrelouis. Un passager à ses côtés a été interrogé et relâché, dans l'attente d'éventuels poursuites. Lors de la fouille du véhicule, des stupéfiants ont été retrouvé dans le coffre.