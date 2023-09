Refus d'obtempérer et course-poursuite à Saintes

A Saintes, un homme de 28 ans a refusé de s'arrêter lors d'un contrôle routier mardi, dans le quartier des Boiffiers. Il a accéléré brusquement devant les policiers, avant d'abandonner sa voiture un peu plus loin. Les forces de l'ordre l'ont poursuivi en courant... jusqu'à ce qu'une personne lui vienne en aide, et le ramène chez lui à Gémozac.

ⓘ Publicité

L'homme a été facilement identifié et rapidement arrêté. Il aurait reconnu en garde à vue avoir appelé les gendarmes, pendant la course poursuite, pour signaler sa voiture, comme volée. Une fausse déclaration. Il a pris la fuite, parce que - a-t-il expliqué - il était en arrêt maladie et il aurait du se trouver chez lui. Et pour finir, il a dit aux enquêteurs que s'il était positif aux stupéfiants, c'est parce qu'après sa fuite, il avait fumé du cannabis (pour décompresser).

L'homme venait juste de récupérer son permis. Il est convoqué en mars prochain pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.