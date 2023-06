Refus d'obtempérer : les proches du jeune automobiliste tué par un tir policier manifestent à Angoulême

Devant le commissariat de police d'Angoulême, les proches d'Alhousseine, le jeune homme tué mercredi peu après 4 heures du matin par un policier après un refus d'obtempérer, manifestent leur incompréhension et leur colère ce jeudi.

Une quarantaine de personnes sont réunies, pancartes en main, avec des slogans comme "La police, assassins" et demandent justice. La veille, à Saint-Yrieix-sur-Charente, l'automobiliste de 19 ans est mort après s'être fait tirer dessus. Il avait refusé d'obtempérer lors d'un contrôle routier, et dirigé sa voiture vers le policier qui voulait l'arrêter, le blessant aux jambes. Le policier a fait feu, et le jeune homme est mort suite à ses blessures.

Une manifestation des proches du jeune homme

Ce jeudi, les proches du jeune homme bloquent la circulation du commissariat jusqu'à la gare d'Angoulême. Famille et amis d'Alhousseine se sont d'abord rejoints devant le commissariat avant de commencer à marcher vers la gare, la circulation au rond-point de l'Eperon a été complètement bloquée. Ses amis racontent , au micro de France Bleu La Rochelle, qu'au moment des faits, "il allait embaucher à la base d'Intermarché de Roullet, il avait prévenu son chef qu'il aurait un peu de retard". Mercredi soir, une première manifestation a été organisée devant le commissariat, où l'un de ses amis a été placé en garde à vue.

Ils ont commencé la manifestations devant le commissariat d'Angoulême © Radio France - Pierre Marsat

Un refus d'obtempérer qui tourne au drame

Dans la nuit de mardi à mercredi, à 4h du matin, une patrouille de police de nuit repère une voiture qui zigzague. Une autre patrouille tente une première fois de l'arrêter, mais Alhousseine accélère. La procureure de la République d'Angoulême, Stéphanie Aouine a détaillé la suite des faits mercredi : "Alors que l'un des équipages se trouve à l’arrière du véhicule, le conducteur enclenche la marche arrière, puis repart en avant en braquant ses roues à gauche, orientant le nez du véhicule vers un autre policier qui s'approchait de lui pour procéder à son interpellation ". Ce policier, blessé aux jambes, fait alors feu, selon le communiqué de la procureure. Le jeune homme a continué sa route, et est passé sur le dispositif d'interception des véhicules posé par les policiers, qui consiste en une barre à pointes conçue pour crever les pneus. Les deux pneus droits ont crevé, et la voiture a fini sa course contre le mur d'une habitation.

La question de la légitime défense

Ce drame pose une nouvelle fois la question de la légitime défense. Le jeune homme, inconnu des autorités selon la procureure de la République, est visé par une enquête pour "refus d'obtempérer et violences avec arme", soit le véhicule qu'il conduisait. Le policier, qui a dû être hospitalisé, est l'objet d'une procédure pour "homicide volontaire" confiée à l'antenne bordelaise de l'IGPN.

"Tout l'enjeu de ce dossier, ça sera la question de la légitime défense et des conditions dans lesquelles (le policier) a dû avoir recours à son arme", a souligné la magistrate mercredi.