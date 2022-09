Refus d'obtempérer mortel à Rennes : le conducteur écroué

Après le décès d'une femme de 22 ans dans une opération anti-drogue à Rennes, cette semaine, deux personnes ont été mises en examen ce vendredi. Le conducteur du véhicule, légèrement blessé, a été écroué, a annoncé le procureur de la République de Rennes.

"Le conducteur de la Peugeot a été mis en examen des chefs de trafic de stupéfiant (acquisition, détention, transport, offre ou cession et importation), association de malfaiteur délictuelle et refus de remettre ses codes de téléphone et a été placé en détention provisoire", a précisé le procureur de Rennes Philippe Astruc dans un communiqué. Ce jeune de 26 ans, domicilié à Saint-Etienne du Rouvray, en Seine-Maritime, a été placé en détention provisoire.

Un deuxième homme mis en examen

Une autre homme, de 33 ans, a également aussi été mis en examen "pour infractions à la législation sur les stupéfiants". La drogue transportée, 111 grammes de cocaïne, lui était destinée. Il a été interpellé le 7 septembre à son domicile, à Saint-Jean-Trolimon, dans le Finistère, et a été placé sous contrôle judiciaire.

Dans la nuit de mardi à mercredi, une jeune femme de 22 ans est morte, touchée mortellement par le tir d'un policier, lui-même percuté par la Peugeot en fuite. Les policiers s'étaient positionnés sur une bretelle de la rocade rennaise à l'intersection de la route de Lorient pour arrêter la voiture, suspectée de transporter de la drogue. Selon le parquet, le conducteur avait été sommé par un policier de descendre du véhicule et de s'arrêter, après quoi "il refusait d'obtempérer et redémarrait rapidement" et percutait un policier, le blessant à la jambe. Ce dernier avait alors tiré "à une reprise" vers la voiture, blessant "légèrement le conducteur, avant que le projectile n'atteigne selon les premières constations la passagère", qui "devait rapidement décéder sur place à 2h15".

Le procureur a indiqué que la mère de la jeune femme décédée avait porté plainte pour homicide involontaire contre le conducteur du véhicule.