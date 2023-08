Refus d'obtempérer présumé : deux enquêtes ouvertes après un tir policier sur un conducteur à Toulouse

L'homme de 26 ans est hors de danger, son pronostic vital n'est plus engagé au lendemain de ce nouvel incident suite à ce qui apparait être un refus d'obtempérer. Dimanche 20 août vers 22h30, dans le quartier Purpan à Toulouse, entre l'hôpital et la rocade, un policier fait usage de son arme en direction d'un véhicule que l'équipage tente d'intercepter et qui a déjà percuté la voiture de police à deux reprises. Le conducteur est touché à l'épaule.

ⓘ Publicité

Connu défavorablement des services et sans permis

Ce lundi, on apprend que l'automobiliste a été opéré avec succès, la balle a été extraite. Il n'a en revanche pas encore été entendu sous le régime de la garde à vue. Il s'agit d'un jeune homme connu des services de police toulousains. Il réside officiellement en Dordogne et n'a pas le permis de conduire.

Le parquet a ouvert une enquête pour refus d'obtempérer aggravé avec mise en danger de la vie d'autrui et violence avec armes sur personne dépositaire de l'autorité publique et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'IGPN, la police des polices, a aussi ouvert une enquête.

Le policier en cause a été très choqué. Il doit consulter les médecins de l'unité médico-judiciaire ce lundi après-midi pour déterminer si son traumatisme nécessite d'appliquer une incapacité totale de travail.