Refus d'obtempérer : un homme jugé en comparution immédiate à Nancy

Il avait blessé un policier à Laxou-Sapinière après un refus d'obtempérer le 26 août. Un homme est présenté en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Nancy ce mercredi.

Cet homme, originaire de Haute-Saône, âgé de 33 ans, a été interpelé lundi 19 septembre dans un camping du Doubs avec sa passagère, une Nancéienne. Tous deux ont été placés en garde à vue à l'Hôtel de police de Nancy.

La femme a été mise hors de cause et libérée. Le conducteur est poursuivi pour violence volontaire avec arme, refus d'obtempérer aggravé et conduite malgré la suspension du permis de conduire. Dans sa fuite, il avait percuté un véhicule police. Un policier avait été blessé à la cheville et avait obtenu une incapacité totale de travail (ITT) de deux jours.