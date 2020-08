Refus de porter un masque dans un train : le créateur du média des gilets jaunes "Vécu" en garde à vue à Brive

La vidéo tourne sur plusieurs comptes tenus par des gilets jaunes. On y voit un individu, Gabin, être arrêté par les forces de l'ordre devant une amie et la fille de cette dernière, en pleurs, âgée de 8 ans. Gabin est le fondateur du média des gilets jaunes appelé "Vécu".

Les faits se sont déroulés ce samedi 8 août, en début d'après-midi, à la gare de Brive en Corrèze. La police a été appelée par des agents de la SNCF après qu'un individu se serait montré virulent. Ce dernier aurait refusé de porter son masque dans le train. Sur son compte Facebook, Gabin explique qu'il voulait simplement manger une salade.

Un appel à manifester lancé sur les réseaux sociaux

Arrivés sur place, les policiers ont procédé à un simple contrôle. Nouveaux outrages de la part du trentenaire. Il aurait insulté les forces de l'ordre. Il a donc été interpellé et placé en garde à vue sous les yeux de son amie et de milliers d'autres personnes. En effet, l'amie du trentenaire a filmé la scène en direct sur les réseaux sociaux. Sur les images, on voit le trentenaire plaqué au sol par les forces de l'ordre dans le cadre de son interpellation. La fille de 8 ans est en larmes. On entend aussi la personne qui filme insulter copieusement les passagers dans le train en les traitant de "bouffons" et de "collabos".

Les policiers ont entendu la jeune femme en audition libre. Gabin est lui toujours en garde à vue. Sur la page Facebook "Vécu", un appel à manifester a été lancé. Vers 18 heures, une vingtaine de personnes étaient rassemblées devant le commissariat de Brive.