Refusé à l'entrée d'un bar de nuit de Besançon, il va chercher une hache dans la sa voiture

5 Grande Rue, Besançon, France

Un jeune homme a été arrêté dans la nuit de jeudi à vendredi vers 1h du matin, à Besançon et placé en garde à vue. Cet homme est refusé à l'entrée du bar de nuit Le Styl, situé dans la Grande Rue, en plein cœur du centre-ville. Vexé par cette interdiction, il se rend à sa voiture où il récupère une hache.

Filmé par la vidéo-surveillance

L'homme est alors filmé par les caméras de vidéo-surveillance et il a l'air déterminé. Le centre de supervision urbaine le voit en temps réel et alerte immédiatement le patron du bar de nuit pour qu'il ferme les portes de son établissement. Une patrouille de police est également envoyée sur les lieux et repère le jeune homme, qui s'enfuit.

Après une course-poursuite d'une dizaine de minute, il est arrêté et placé en garde-à-vue. La hache est retrouvée dans une poubelle.