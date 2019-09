Regain de violence en Corse, pas qu’une impression

Assassinats, incendies criminels, mitraillages, la Corse connait depuis quelques mois un regain de tension. Une violence présente au quotidien, une tension multiforme qui inquiète et oblige à une réaction.

Corse, France

Un sursaut s’impose ! C’est un peu l’idée exprimée avec plus ou moins de force par les politiques depuis quelques semaines. L’idée fait suite à cette succession de faits criminels, violents et qui ruinent la Corse. L’île retombe dans ses travers, dans un silence assourdissant, silence que veut rompre un collectif citoyen, emmené par une trentaine de personnalités dont Léo Battesti et Vincent Carlotti. A l’occasion d’une conférence de presse ce mercredi, sera présentée cette initiative citoyenne, cet appel d’un collectif contre les violences mafieuses.

Depuis le début de l’année, la Corse est la proie de faits très grave. « Cinq personnes ont été tuées par balles depuis le début de l’année, on a une très forte pression sur les restaurants de plage, sur les commerces avec une dizaine d’incendies criminels, des maisons d’habitations ont fait l’objet de dégradations. Tout cela nous laisse à penser que la tension, que beaucoup d’observateurs ressentent, commence à se manifester. Elle est multiforme aujourd’hui » indique Eric Bouillard, le procureur de la République d’Ajaccio.

Il faut dire que la Corse du sud et la région ajaccienne sont tout particulièrement concernées.

La Corse du sud et la région ajaccienne particulièrement concernées par un regain de tension Copier

La problématique de la violence en Corse pourrait s’inviter à l’assemblée de Corse, dès ce jeudi ou à l’occasion d’une session extraordinaire sur « les violences et dérives mafieuses ou pré-mafieuses ». C’est en tous cas le souhait du Conseil Exécutif, réuni hier. Son président, Gilles Simeoni, a envoyé une lettre au président de l’assemblée de Corse et à tous les présidents de groupe pour en soumettre l’idée, avec un délai d’organisation qui permettait d’associer la société civile à cette session extraordinaire.