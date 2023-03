Régimes drastiques, moqueries : deux entraîneurs de gymnastique jugés à Marseille pour harcèlement moral

Brimades, remarques sur le poids, moqueries... Deux entraîneurs de gymnastique seront jugés à Marseille pour harcèlement moral ce vendredi 31 mars. Ils sont mis en cause par plusieurs jeunes filles, toutes mineur au moment des faits. Les deux hommes seront jugés séparément, leurs cas n'ayant pas été joints par la justice.

Régimes drastiques et exercices humiliants

Sur le banc des prévenus, Vincent Pateau, directeur technique du Pôle France de Marseille, est visé par les plaintes des cinq jeunes sportives, toutes mineures au moment des faits. Pierre Ettel, ex-entraîneur du Pôle aujourd'hui responsable d'une structure de formation pour éducateurs sportifs, est quant à lui mis en cause par une seule de ces plaignantes.

Les faits qui sont reprochés aux deux entraîneurs, qui n'ont pas souhaité s'exprimer avant leurs procès, s'étalent sur plusieurs années. Les jeunes filles qui les accusent n'ont pas toutes évolué au Pôle France au même moment, mais décrivent les mêmes brimades, exercices humiliants, blessures, régimes drastiques et remarques blessantes sur leur poids.

C'est le départ du Pôle d'une des jeunes plaignantes, puis les témoignages d'autres parents ensuite recueillis par sa mère, qui a abouti au dépôt des plaintes, en 2021, après un premier signalement qui n'avait pas eu de suites auparavant.

Multiplication des scandales

Le contexte, et notamment l'attention grandissante portée aux souffrances des sportifs ou les scandales qui se multiplient dans le monde de la gymnastique, ont aussi aidé à cette prise de parole, selon l'avocate.

Depuis quelques années, la gymnastique mondiale est secouée par des affaires, dont la plus retentissante a éclaté autour de Larry Nassar, du nom de l'ex-médecin de l'équipe américaine. En 2018, cet ancien ostéopathe et thérapeute a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement au moins 265 gymnastes de haut niveau et a été condamné à des peines cumulées d'au moins 140 ans de prison.

En France, une autre structure d'entraînement de gymnastique féminine similaire à celle de Marseille, le Pôle France de Saint-Etienne, a été récemment au cœur d'une enquête sur des viols et agressions sexuelles commis dans les années 1980 et 1990. Du fait de l'âge avancé du suspect, 80 ans, et de son état de santé, l'enquête a été classée.

Avec AFP