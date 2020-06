Région de Mulhouse : escroqué de 25.000 euros après l'achat d'une pompe à chaleur

Une plainte a été déposée cette semaine, après une arnaque à la pompe à chaleur, dont a été victime un habitant de Kingersheim, dans l'agglomération de Mulhouse.

Konan Kuadio à la recherche d'un nouvel appareil, a été démarché en septembre dernier par téléphone. La société Solution Eco Systèmes, installée dans le sud et qui a depuis disparue, lui a proposé de lui installer une pompe à chaleur.

25.000 euros pour une pompe à chaleur qui ne fonctionne pas !

Lors de l'entretien, le commercial lui demande plusieurs documents : " Ils sont arrivés chez moi. Ils m'ont demandé de fournir plusieurs documents pour le prêt : fiches de paie , contrat de travail etc. Ils m'ont demandé de prendre un prêt de 25.000 euros. En retour j'aurai 15.000 euros d'aide m'ont-ils assurés," explique le père de famille.

Ce qui fait que Konan Kouadio n'aurait qu'à débourser 10.000 euros. L'offre est alléchante et il se laisse séduire. La société installe la pompe à chaleur et très rapidement, le constat est clair : elle ne fonctionne pas.

Entre temps, le commercial s'est volatilisé, il ne répond plus au téléphone. La société n'existe plus et empoche l'argent prêté qu'elle avait contracté, via l'agence de crédit.

Comment j'ai pu me faire avoir ? J'ai un travail, j'ai trois enfants. Avec le crédit de la maison, je ne peux pas rembourser !", Konan Kouadio

Résultat : Konan Kouadio se retrouve avec un prêt de 25.000 euros sur les bras, avec des mensualités très élevées à rembourser. Il est harcelé en plus par l'organisme de crédit.

Plusieurs autres victimes découvertes dans le Haut-Rhin et en Lorraine

L'homme a porté plainte et a pris une avocate sur Mulhouse, pour faire annuler son contrat. Il a crée une page Facebook pour recenser les victimes de cette arnaque. Déjà deux personnes arnaquées ont pris contact avec lui.

Sur ces arnaques de ventes de pompes à chaleur, l'UFC Que Choisir du Haut-Rhin a eu plusieurs signalements. Elle recommande, en cas d'achat de pompes à chaleur ou de panneaux photovoltaïques de se rapprocher des Points Infos Energie qui sont beaucoup plus sérieux que les entreprises de démarchages par téléphone.