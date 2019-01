Région de Mulhouse et Colmar : mise en garde de la police après des vols au domicile de personnes âgées

Dans la région de Mulhouse et de Colmar, des malfaiteurs sévissent actuellement chez les personnes âgées. Elles sonnent à leur domicile et les dévalisent. La police invite les personnes âgées à la plus grande prudence. Ne pas ouvrir à n'importe qui.

Mulhouse, France

La police met en garde les personnes âgées sur des cambrioleurs qui sévissent actuellement sur la région de Mulhouse et de Colmar. Ils les dévalisent à leur domicile. Bien souvent les victimes sont ciblées : ce sont des personnes âgées.

Un mode opératoire bien rôdé

Souvent les malfaiteurs sonnent chez elles, armés et cagoulés, ils se font ouvrir la porte et les dévalisent. Les personnes qui se retrouvent le plus souvent ligotées , tandis que les malfrats s'emparent des bijoux et de l'argent de leurs victimes.

Plusieurs vols ont été commis dans la région de Mulhouse et plus récemment, vendredi soir dernier à Colmar, dans le quartier Sainte-Marie.

Prudence avant d'ouvrir la porte

La police demande aux personnes âgées de bien identifier ceux qui sonnent chez elles. Il faut bien regarder dans l’œilleton ou sur la caméra de l'interphone avant d'ouvrir.

Ne pas ouvrir à des heures tardives, sauf si on attend quelqu'un.

En cas de doute, vous pouvez composer le 17.