Région de Saint-Avold : des inscriptions antisémites découvertes sur l'espace culturel de Porcelette

L'espace culturel de Porcelette a été vandalisé il y a quelques mois avec des gravures antisémites. On peut y voir des croix gammées, des inscriptions comme "Mort aux Juifs" ou encore le slogan nazi "Sieg Heil". Le maire de la commune, Eddie Muller, s'est exprimé sur France Bleu Lorraine.

Porcelette, France

Une plainte va être déposée par Eddie Muller, le maire de Porcelette, dans la région de Saint-Avold, après la découverte d'inscriptions antisémites sur l'espace culturel de la commune. Ce n'est pas la première fois que cette ville d'un peu plus de 2 000 habitants est victime de ce genre de méfaits.

D'autres incivilités dans la commune

Il y a plusieurs années, l'école maternelle de Porcelette avait déjà subi des dégradations semblables, mais aucune plainte n'avait alors vu le jour.

Eddie Muller cible "un groupe de jeunes qui squatte les lieux régulièrement". Selon lui, ces jeunes seraient également responsables de nombreuses incivilités dans la commune : "On ramasse des poubelles pleines de verre cassé, de seringues. Ça dure déjà depuis un certain temps, on essaie de les raisonner, de dialoguer, mais rien n'y fait."

Le nouveau groupe scolaire construit à Porcelette, situé non loin du centre culturel a lui aussi été dégradé avec des inscriptions obscènes, mais non-antisémites.

Ces incivilités agacent les habitants du quartier, à tel point qu'ils sont en train d'écrire une pétition, selon le maire.

Ce genre d'infraction (délit de diffamation ou délit d’injure avec une connotation antisémite) est passible d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La réaction d'Eddie Muller, le maire de Porcelette, après la découverte d'inscriptions antisémites sur l'espace culturel de la commune Copier

(Des photos seront bientôt disponibles)