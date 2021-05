Régionale : Bastir Occitanie, la liste régionaliste menée par Jean-Luc Davezac et soutenue par Jean Lassalle

La liste Bastir Occitanie a lancé sa campagne avec plusieurs rassemblements dans le Tarn, l'Aveyron et la Haute-Garonne en fin de semaine dernière. Et le mouvement se sert beaucoup de Jean Lassalle, le soutien de poids à cette liste régionaliste.

Sept ans après sa création, le mouvement Bastir OC repart en campagne à l’occasion des élections régionales en Occitanie. Cette alliance qui réunit les militants régionalistes Occitans et Catalans est conduite par Jean-Luc Davezac. La liste Bastir en Occitanie défend tout ce qui est produit dans la région via le groupe Occitanie Ecologie Citoyenne.

L'Occitan grande cause régionale.

Elle milite pour que les habitants puissent plus facilement vivre en Occitanie et notamment dans les territoires ruraux. L’Occitan, selon la liste doit aussi être érigé en grande cause régionale. Les candidats estiment également que les régions en France n’ont pas assez de pouvoir et qu'on doit pouvoir se rapprocher des régions du Nord de l'Europe à ce sujet. Jean-Luc Davezac, tête de liste de Bastir en Occitanie, insiste : "Mon seul parti et fil conducteur c’est la région" insiste t-il.

Jean-Luc Davezac, Jean Lassalle et les soutiens de la liste régionaliste. © Radio France - SM

Une liste qui est soutenue par l’ancien candidat à la présidentielle Jean Lassalle via son mouvement Résistons. En visite en Haute-Garonne, en Aveyron et dans le Tarn, le Pyrénéen a soutenu la liste régionaliste et ses candidats. Jean Lassalle insiste : " Quelle richesse d'avoir cette double culture, française et occitane. Cette liste permet de ne pas oublier qui nous sommes et ceux qui font la richesse de notre pays."