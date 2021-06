Régionales : après l'interview de Thierry Mariani sur France Bleu Azur, Renaud Muselier porte plainte

La campagne régionales se tend un peu plus en région SUD. Pour la première fois une plainte est déposée de la part de Renaud Muselier. Le candidat LR réagit après une interview sur France Bleu Azur de Thierry Mariani.

Le ton s'est durci dans la bataille pour les régionales en Provence-Alpes-Côte-d'Azur avec le dépôt d'une plainte du président sortant LR Renaud Muselier visant son rival d'extrême droite Thierry Mariani, qu'il accuse de "propagation de fausse nouvelle en période électorale". A l'origine de cette plainte, révélée mardi par nos confrères de Nice-Matin, des tweets du chef de file Rassemblement national, ancien ministre sarkozyste, affirmant que Renaud Muselier et son prédécesseur Christian Estrosi avaient embauché "en 5 ans à la tête de la région plus de personnes à leur cabinet et au service communication que pour la sécurité des transports."

"Avec moi, la sécurité des passagers passera en premier", concluait M. Mariani.

Un "mensonge", assure Renaud Muselier dans une déclaration à l'AFP, reprochant à son adversaire avec qui il est au coude à coude dans les sondages, d'installer "depuis un mois un climat de fake news permanent". M. Muselier assure, attestation de son directeur général des services à l'appui, avoir "recruté 80 personnes pour la sécurité ferroviaire (...). En parallèle, les effectifs de la communication "sont passés de 64 en 2016 à notre arrivée, à 61 aujourd'hui".