Régionales Auvergne-Rhône-Alpes : quatre listes qualifiées au second tour, un triangulaire se dessine

Laurent Wauquiez est largement en avance, très largement même en Auvergne-Rhône-Alpes, au lendemain du premier tour des élections régionales. Le président sortant (LR/UDI) a rassemblé 43,7% des suffrages. La "prime au sortant" taclent ses adversaires politiques, qui, dès le soir du premier tour, ont commencé les calculs et les tractations pour tenter de le battre. "C'est un choix net" s'est réjoui Laurent Wauquiez. À 43,8%, le score de l'ancien président des Républicains, grand favori des sondages, a de son propre aveu, dimanche soir, "dépassé les attentes" de son camp.

Union des gauches

Face à Laurent Wauquiez, trois listes se sont qualifiées : celle des écologistes, menée par Fabienne Grebert avec 14,45% des suffrages, suivie de la liste du RN conduite par Andréa Kotarac, qui recueille 12,33% des voix et par celle de Najat Vallaud-Belkacem (PS/PCF), qui obtient 11,4%.

La socialiste a annoncé dès dimanche soir qu'elle s'unissait à l'écologiste en vue du second tour : "je prends acte du fait qu'au sein des forces de gauche, c'est Europe Ecologie Les Verts qui est arrivée devant nous. [...] Nous nous étions dit que celle qui arriverait la première des forces de gauche serait celle qui mènerait la liste au second tour. C'est donc aujourd'hui ce qui va se passer. Je peux vous dire que ce second tour, je l'aborde avec énormément d'énergie, de combativité, parce qu'il faut qu'on aille déloger Laurent Wauquiez puisque c'est de cela qu'il est question. Avec Fabienne Grebert, nous allons consacrer la semaine qui vient à convaincre le maximum d'électeurs. Je serai à ses côtés" a-t-elle déclaré.

Si elle ne s'est pas encore officiellement exprimée, la liste PCF/LDI de Cécile Cukierman (PCF/LFI) pourrait se joindre à cette union des gauches. Avec 5,56% des suffrages, elle ne peut se maintenir seule au second tour (le seuil à dépasser étant de 10%), en revanche, elle a le droit de fusionner. Dimanche soir, elle a fustiger le choix de ces grandes régions qui éloignent les institutions des électeurs mais n'a pas encore donné de consignes de vote claires ce lundi matin.

Score plus faible que prévu pour le RN

À la droite de la droite, Andréa Kotarac, candidat du Rassemblement national, se qualifie pour le second tour des régionales n'obtient pas le score escompté et rassemble 12,4% des suffrages. Lundi matin, celui qui avait commencé sa carrière politique chez les "antifa" et la France Insoumise a fustigé le gouvernement, responsable, selon lui, de l'abstention massive lors de ce premier tour des élections départementales et régionales.

"C'est une déception d'abord et avant tout pour la démocratie. On a une abstention absolument record et historique dans notre région et globalement dans la patrie. Je crois que le gouvernement a tout fait, absolument tout fait, pour que cette abstention soit très forte. On a vu que l'Etat n'a pas su remplir sa mission régalienne, celle de faire vivre la démocratie. Ce taux d'abstention démontre en conséquence des scores complètement déformés par rapport au rapport de force dans la région" a-t-il déclaré.

Le vote des marcheurs scruté

Enfin, malgré l'union des gauches et le maintient du RN au second tour, battre Laurent Wauquiez s'avère tout de même proche de la mission impossible dimanche prochain. La liste de la majorité présidentielle menée par Bruno Bonnell (LREM/MoDem) et créditée de 9,87% ne se qualifie pas au second tour mais peut tout de même fusionner. Même sans consigne de vote claire et sans fusion officielle, une partie des électeurs LREM devraient logiquement se déporter à droite lors du second tour, dimanche prochain. Si on suit les calculs mathématiques, la victoire de Laurent Wauquiez est donc quasiment assurée en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais on sait que les élections réservent toujours des surprises... Savoir si les candidats réussiront, ou non, à mobiliser les nombreux abstentionnistes sera l'une de ces surprises.