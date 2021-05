Régionales en Normandie : Nicolas Bay, le candidat du Rassemblement National, visé par une enquête

Le député européen Nicolas Bay est visé par une enquête pour "des faits supposés de provocation à la haine raciale", après la réalisation d'une vidéo tournée devant une mosquée en construction à Guichainville près d'Évreux.

Une plainte de la grande mosquée de Paris

Le candidat aux élections régionales en Normandie pour le Rassemblement National a publié cette vidéo de 44 secondes sur son compte Facebook le 5 mai dernier. Les élus du groupe d'opposition de gauche au conseil municipal d'Evreux avaient fait un signalement auprès de la procureure de la République d'Evreux Dominique Puechmaille. Cette enquête fait également suite à "un signalement et une plainte de la grande mosquée de Paris".

"Nos paysages normands sont défigurés"

Voici les propos tenus par Nicolas Bay dans cette vidéo : "Ce sont nos paysages normands qui sont défigurés, et l'Islam politique qui se propage partout en France et ici même en Normandie. Il faut mettre fin à cette dérive, il faut arrêter le communautarisme, quand on sait qu'il importe à la fois de la délinquance, de la criminalité, et du terrorisme comme on l'a vu avec l'assassin de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine il y a quelques mois, originaire d'Évreux".

Conseiller régional sortant, Nicolas Bay a réagi à l'ouverture de cette enquête sur sa page Facebook : "OUI, le minaret de cette mosquée n’a pas sa place en Normandie. OUI, le communautarisme et l’islamisme sont une menace pour notre pays. Les élus socialistes et leurs complices ne m’empêcheront pas de le dire".