Régionales : "Je crois que l'on peut gagner !", première réunion publique du Rassemblement national à Limoges

A la tribune, Albin Freychet, tête de liste RN en Haute-Vienne, et Edwige Diaz, tête de liste aux régionales en Nouvelle-Aquitaine, ont martelé les sujets de campagne de prédilection du Rassemblement national. Il a été question de mineurs isolés, d'insécurité ou encore de l'enclavement des territoires. Des sujets qui séduisent la trentaine de militants présents comme Agnès : "On ne se sent plus en sécurité à Limoges. C'est vrai, ils ont raison. On a de plus en plus peur."

Au cours de cette réunion publique, Edwige Diaz a insisté sur les sondages. Ils sont bons pour le Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine. Selon différents instituts, la tête de liste du parti de Marine Le Pen serait au coude-à-coude avec le président sortant, le socialiste Alain Rousset au premier tour. Pour le deuxième tour, la tête de liste Edwige Diaz, ancienne de l'UMP, souhaite tendre la main aux Républicains de Nicolas Florian.

"L'accueil dans certains endroits est bien meilleur"

Cette possibilité de victoire donne le sourire aux militants. "Elle est jeune et a des idées, souligne Marie, une autre militante. On peut gagner, en tout cas moi, je crois que l'on peut gagner". Le parti s'implante. Dans l'assistance, Jérôme a rejoint les rangs des militants. Ce Limougeaud reconnaît qu'il suivait avant la politique "depuis son canapé à la télé". Maintenant il milite : "Je crois à ce changement pour remettre les valeurs au centre des choses."

Albin Freychet face aux militants. © Radio France - Thomas Vinclair

Signe que le vent tourne, Edwige Diaz et Albin Freychet note que les opérations de tractage sont de plus en plus accueillies favorablement. "Quand j'ai commencé à militer au Front national, nous n'étions pas aussi bien reçus dans certains endroits. Aujourd'hui, les militants sont fiers de distribuer nos tracts et de porter nos idées."

Edwige Diaz confirme : "Nous étions au marché de Panazol, nous avons pu échanger avec beaucoup d'électeurs. En 2015, l'ambiance n'était pas la même." Pour les candidats, cela montre que les idées du Rassemblement national continue à gagner du terrain.