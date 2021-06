Régionales : le Premier ministre Jean Castex à Épernay jeudi pour soutenir Brigitte Klinkert

Jean Castex sera à Épernay ce jeudi pour soutenir la tête de liste aux élections régionales dans le Grand Est Brigitte Klinkert. Au programme du Premier ministre et de la candidate : déambulation dans les rues et échanges avec des professionnels de la restauration.

À quelques jours du premier tour des élections régionales, le Premier ministre Jean Castex se rend à Épernay ce jeudi 17 juin. Il vient témoigner son soutien à Brigitte Klinkert, tête de liste pour "La force de nos territoires" et à la députée marnaise Aina Kuric, tête de liste départementale de cette liste.

Ensemble, le Premier ministre et la candidate alsacienne visiteront d'abord l'entreprise Legras Industries à 9 heures. Ils déambuleront ensuite dans le centre-ville et échangeront avec les commerçants, en présence du président des Vitrines d'Epernay.

Rencontre avec le président de l'UMIH et le comité Champagne

Enfin en milieu de matinée, Jean Castex et Brigitte Klinkert discuteront avec Joël Oudin, le président de l'UMIH 51, l'union départementale des métiers des industries de l'hôtellerie de la Marne, et avec l'interprofession de Champagne, représentée par Maxime Toubart et Jean-Marie Barillère.

La dernière visite du Premier ministre dans la Marne remonte au mois de novembre 2020. Accompagné de Bruno Le Maire, Jean Castex avait rencontré des commerçants, pour la réouverture (à l'époque) des magasins "non-essentiels".