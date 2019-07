Règlement de comptes à la kalachnikov à Paris : un suspect en garde à vue

Paris, France

Le propriétaire du véhicule qui a permis au tireur de prendre la fuite après la fusillade vendredi soir a été interpellé et placé en garde à vue. Le meurtre s'est déroulé vers 20h50, dans le 10e arrondissement de Paris, entre le passage Hébrard et la rue du Chalet. Plusieurs témoins ont assisté à la scène et l'arme a été retrouvée dans une poubelle proche du lieu des coups de feu.

Une autopsie du corps de la victime, un homme de 27 ans, a par ailleurs été demandée.