Règlement de compte à Marseille: deux hommes mis en examen pour meurtre

Deux hommes de 27 et 33 ans, interpellés mardi soir peu après un règlement de compte cité de la Busserine dans le 14e à Marseille mis en examen pour meurtre en bande organisée.

Marseille, France

Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir tué un homme et blessé gravement son frère lors d'un règlement de compte lié au trafic de drogue mardi soir dans les quartiers nord de Marseille. Âgés de 27 et 33 ans, avec déjà chacun 7 et 5 mentions à leur casier judiciaire, ils ont été interpellés peu après les faits.

Mardi vers 20H45, les victimes, deux frères de 42 et 44 ans, très connus des service de police, ont essuyé des tirs de fusil d'assaut dans la cité de la Busserine. Deux des quatre assaillants sont arrêtés moins de trois heures après par la police suite à une information recueillie par les policiers le jour même, avant le meurtre, information selon laquelle "un projet criminel était susceptible d'être commis à l'aide d'un véhicule" dans le cadre d'un règlement de compte, selon le directeur interrégional de la police judiciaire Eric Arella.

Deux fusils d'assaut et une arme de poing retrouvés dans un véhicule

Le parquet a requis le placement en détention provisoire des deux hommes également mis en examen pour "tentative de meurtre, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes," a précisé Xavier Tarabeux, Procureur de la République. Depuis le début de l'année, trois personnes sont décédées dans des règlements de compte dans les Bouches-du-Rhône. En 2018, on a dénombré 23 morts.