Règlement de comptes à Marseille : la victime a été brûlée vivante dans le coffre de la voiture

Après le week-end meurtrier - trois morts - dans la cité phocéenne, Dominique Laurens, la procureure de la république de Marseille, a tenu ce lundi soir une conférence de presse. Elle a notamment précisé les circonstances de la mort d'un homme de 27 ans, enlevé dans le 4e arrondissement de Marseille, puis enfermé dans le coffre d'une voiture incendiée plus loin. Selon les conclusions de l'autopsie, "il est mort à cause des fumées inhalées". Détail terrifiant : "Il était vivant au moment de l'incendie de la voiture". L'autopsie témoigne d'un enlèvement d'une "extrême violence avec des coups portés d'une manière extrêmement brutale." Dans l'autre règlement de compte, la même nuit, les autopsies des deux hommes tués, âgés de 25 et 26 ans, révèlent l'intervention de deux tireurs. L'un possédait une arme de 9 mm, et l'autre une arme de 5,56 mm. Une victime a été atteinte par les deux armes.

Une explosion des affaires depuis deux mois

Avec plus d'une douzaine de morts depuis le début de l'été dans les Bouches-du-Rhône, la procureure de la République confirme l'extrême violence de la période. 15 saisines pour des règlements de comptes contre 9 à la même date l'année dernière.

Concernant la demande de Benoît Payan, le maire de Marseille, de créer un parquet spécial à Marseille sur les affaires de drogue, la magistrate se dit "surprise" à l'image de ses collègues. "Il y a déjà un parquet spécialisé à Marseille, qui s'appelle le JIRS (juridictions interrégionales spécialisées)".