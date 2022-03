Règlement de compte à OK Carteret

Rien ne va plus à Barneville-Carteret. Une association accuse le maire de chercher à se venger après qu'une enquête le concernant a été ouverte par la justice pour des faits de non présentation de pass sanitaire. Explications.

L'affaire a débuté les 18 et 19 septembre dernier, lors d'un événement festif sur la commune : le rassemblement "Carteret Auto rétro", organisé par l'Automobile club de l'Ouest. Normalement c'est en mai, mais le Covid a obligé à la décaler. C'est aussi le Covid qui a forcé les organisateurs à faire respecter un certain nombre de règles, comme la présentation d'un pass sanitaire. Et c'est là que l'affaire débute.

Une enquête ouverte

La restauration sur le site a été confiée à l'association locale Tolet Général spécialisée dans la restauration de doris, et dont les membres contrôlaient l'entrée des barnums. Et d'après eux, le ton serait monté lorsque le maire David Legouet s'est présenté avec un pass qui n'était pas le sien. Reparti dans un premier temps, il aurait finalement réussi à s'installer à une table en catimini en compagnie d'adjoints. Toujours d'après les membres de l'association, de nouveaux échanges verbaux ont eu lieu et finalement, contre la promesse d'une présentation le lendemain de son pass, et pour éviter toute esclandre, les membres de l'association Tolet Général ont laissé l'élu tranquille. Sauf que le pass n'aurait jamais été présenté. Voilà pour la version de l'association que 4 de ses membres ont répété devant les gendarmes, puisqu'une enquête a été ouverte. Quant au maire, lui aussi a été convoqué.

L'affaire ne s'arrête pas là puisque pour la prochaine édition du rassemblement "Auto rétro" en mai, l'Automobile club de l'Ouest aurait vu le versement de la subvention de la municipalité de Barneville-Carteret, conditionné au fait de ne pas faire travailler l'association Tolet Général sur cet événement : en clair, une accusation de chantage.

Manipulation politique

En réponse, le maire David Legouet se refuse à commenter une affaire en cours et dénonce "une cabale, une manipulation politique" alors que l'association Tolé Général compte dans ses rangs son principal opposant Bertrand Ladune. Il rappelle aussi que la subvention pour "Carteret Auto rétro" n'a pas encore été votée puisque le sujet sera examiné lors du conseil municipal fin mars.