Règlement de compte à Saint-Etienne : la victime connue pour association de malfaiteurs

L'homme tué par balles ce mercredi soir à Saint-Etienne a été condamné à deux reprises pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants. Il est mort le jour de son anniversaire.

Saint-Étienne, France

On en sait plus ce jeudi matin sur la mort d'un homme de 38 ans dans le quartier du Soleil à Saint-Etienne (Loire). Il a été victime d'un règlement de compte rue du Monteil vers 19h30. Le tireur a pris la fuite, sa voiture brûlée a été retrouvée un kilomètre plus loin.

L'homme condamné à deux reprises

Ce Stéphanois de 38 ans a été condamné à deux reprises précise le procureur de la République de Saint-Etienne. Une première condamnation à six ans de prison en mars 2016 à Paris pour association de malfaiteurs. Seconde condamnation à six ans de prison également en février 2018 par la cour d'appel de Lyon pour trafic de stupéfiants. L'homme est sorti de prison en septembre dernier, il a fait l'objet d'un aménagement de peine.

Cet homme a été tué le jour de son anniversaire. Il a reçu plusieurs balles sur le haut du corps au volant de son véhicule.