Règlement de compte au Haut-du-Lièvre à Nancy : les habitants réclament plus de sécurité

Après un violent règlement de compte à Nancy, l'émotion reste forte dans le quartier du Haut-du-Lièvre. Samedi 20 mai, des tensions ont éclaté dans la soirée et trois jeunes ont été blessés à l'arme blanche. Quatre suspects, issus de la communauté tchétchène, se trouvent toujours en garde à vue ce lundi 22 mai.

Afin de maintenir l'ordre, des renforts de police sont arrivés sur place, notamment 40 policiers de CRS 8, une unité spécialisée dans les violences urbaines. Ils patrouilleront près des commerces jusqu'à ce que "la situation se calme", assure la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Dans le quartier, les habitants sont divisés sur la présence de la police.

"On est en sécurité nulle part"

Depuis le règlement de compte, Amélie n'arrête pas de croiser des policiers. "Regardez derrière vous, il y a justement la police", lance-t-elle. Quand elle aperçoit des patrouilles, la jeune femme, qui habite le quartier, se sent rassurée. "C'est mieux qu'ils passent plus souvent parce qu'on est en sécurité nulle part. Des fois, on a peur de sortir de chez nous", assure-t-elle.

Un avis partagé par Sabrina mais elle ne se fait pas beaucoup d'espoir, d'après elle, les forces de l'ordre ne resteront pas longtemps : "ils vont venir un peu et après, on ne les verra plus, encore une fois. Je crois qu'ils ont peur de venir". Derrière elle, Samuel hoche la tête, il a le sentiment que la police délaisse le quartier. "Il faudrait qu'ils soient là plus souvent, la police ne se déplace que pour des morts ou du sang. Quand on les appelle, ils ne viennent pas", déplore-t-il.

La police "ne peut pas être partout"

"On ne peut pas être partout, se défend Régis Peiffer, délégué syndical Unité SGP Police FO. On a quand même 20 communes à couvrir et on est tributaire de l'actualité. C'est parfois compliqué de gérer tous les appels au 17". Le policier pointe également du doigt le sous-effectif des forces de l'ordre, qui les empêche d'assurer l'ensemble de leurs missions.

Si les renforts ne resteront pas sur place indéfiniment, "la police ne va pas abandonner pas le quartier, assure Sébastien (le prénom a été modifié), enquêteur à la Sûreté Départementale de Nancy. Même s'il n'y a plus de renforts, les enquêtes continuent".