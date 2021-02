Règlement de comptes à Valence : une marche des "mamans indignées" pour la tranquillité des quartiers

C'est à l'appel du collectif des "Mamans indignées 26" que cette marche pacifique s'est déroulée ce dimanche au parc Jean Perdrix de Valence (Drôme). Une marche après les règlements de comptes qui ont coûté la vie à deux frères du quartier et provoqué tensions et inquiétude chez les habitants.

Le collectif des "mamans indignées 26" a réuni une cinquantaine de personnes ce dimanche après-midi au parc Jean Perdrix de Valence pour dénoncer la violence et les incivilités dans les quartiers du Plan et de Fontbarlettes.

Les règlements de comptes qui ont coûté la vie a deux frères de 30 et 37 ans en une semaine à Valence et Bourg-les-Valence ont provoqué de vives inquiétudes dans les quartiers sensibles du Plan et de Fontbarlettes à Valence. Ces deux frères abattus sans doute par vengeance avaient grandi dans le quartier et une partie de leur famille y vit encore.

Le collectif des "Mamans indignées 26" est à l'origine de la marche pacifique. Caroline, l'une des porte-paroles, reconnaît que ces meurtres par balles ont fait peur mais ce sont surtout les problèmes de délinquance et d'incivilités au quotidien qui pourrissent la vie des habitants.

Les mamans sont venues avec leurs enfants à cette marche pacifique pour dire leur ras- le-bol et montrer leur volonté de vivre en paix dans ces quartiers sensibles de Valence-le-Haut.. © Radio France - Nathalie de Keyzer

La jeune femme reprend : "effectivement les règlements de comptes de la semaine qui ont endeuillé une famille d'ici c'est la goutte d'eau, car ça a déclenché des craintes dans le quartier." Par exemple le directeur de l'école qui demande cette semaine aux mamans de garder les petits auprès d'elles et de ne pas les laisser jouer ensemble comme d'habitude devant l’école à l'heure de la sortie des classes.

"Forcément ça crée une angoisse, on a peur des dommages collatéraux" -Caroline du collectif des mamans indignées 26

La jeune mère de famille reprend : "mais ce n'est pas que pour ça qu'on est là. Le trafic de drogue est complément lié à cette histoire (NDLR les meurtres des deux frères) mais il _est aux portes de nos écoles, nos maisons_. Beaucoup d'appartements sont squattés pour ça en ce moment. Les habitants des appartements a coté sont très angoissés. Et il faut ajouter les rodéos incessants depuis des semaines et des semaines à Fontbarlettes, qui font un bruit infernal. Les habitants n'en peuvent plus."

Besoin d'entraide

La jeune femme, qui n'a pas grandi ici mais s'est installée avec son mari et son enfant à Fontbarlettes assure :"Jusqu'à présent les gens étaient chacun chez soi et râlaient de chez eux, mais on a voulu marquer le coup et marquer le mécontentement". Elle pointe du doigt diverses responsabilités, et estime qu'il n'y a pas une solution miracle mais une nécessité de travailler tous ensemble: "plus de moyens, de subventions de la part des autorités peut -être, mais aussi les habitants car on est tous responsables de l’éducation de nos enfants et chacun doit faire un peu le ménage devant chez soi . Le quartier c'est des grandes familles, faisons attention à ce qui se passe chez nous, chez les autres. _On a besoin de s'entraider_."La maman indignée conclut :" Il faut reprendre le contrôle de notre vie, notre quartier, c'est vraiment dommage qu'on se laisse régir la vie par un petit groupe de personnes. Chacun doit faire sa part pour arriver à vivre en harmonie et en sécurité."

Les mamans indignées 26 se préparent pour leur marche pacifique à travers le Parc Jean Perdrix qui relie les deux quartiers de Fontbarlettes et du Plan. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Le petit cortège de la marche pacifique s'est élancé des abords de la piscine Tournesol à Fontbarlettes pour traverser le parc vers le quartier du Plan. En tête de la marche, tout un symbole : un cercueil porté par quatre hommes avec des affichettes sur lesquelles étaient dessinées des silhouettes de corps abattus, une trace rouge en plein cœur et les mots : éducation paix et sécurité écrits en travers.