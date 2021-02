Règlement de comptes à Valence : une mère et son fils en détention provisoire

Une mère et son fils ont été mis en examen et placés en détention provisoire vendredi 5 février. Ils feraient partie de la famille d'un jeune assassiné à Bourg-lès-Valence l'été dernier. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre de deux hommes, dimanche et lundi dernier.

Dans l'enquête sur les meurtres de deux frères de 30 et 37 ans dimanche et lundi dernier dans l'agglomération valentinoise, les enquêteurs sont partis sur la piste du règlement de compte entre deux familles. En effet, ce vendredi 5 février, une mère et son fils de 21 ans ont été interpellés, mis en examen, puis placés en détention provisoire. Le fils est poursuivi pour "meurtre en bande organisée" et "association de malfaiteurs en vue de commettre un crime", sa mère pour "complicité de meurtre en bande organisée et associations de malfaiteurs en vue de commettre un crime". Selon nos informations, il s'agit de la mère et du frère du gérant d'un snack tué par balles cet été à Bourg-lès-Valence, un homme de 25 ans tué en plein jour à la chevrotine.

La mère a été interpellée à Valence, le fils, lui, était en région parisienne. Selon son avocat, il ne s'agirait pas d'une fuite mais plutôt d'une manière de se protéger. Depuis le double meurtre dimanche 31 et lundi 1er février, deux frères abattus par balle dans leurs voitures (l'un à Valence, l'autre à Bourg-lès-Valence), le climat dans certains quartiers est "extrêmement tendu" décrit Me Antoine Barret, avocat du suspect âgé de 21 ans. Il a demandé le placement de son client sous contrôle judiciaire pendant l'instruction, mais elle lui a été refusée "malgré un dossier faible", selon lui, qui trouve la détention provisoire "sévère". La mère et le fils sont donc soupçonnés d'avoir participé à l'organisation des deux meurtres de dimanche et lundi, en représailles à celui de cet été.

La maman a été placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, mais elle compte faire appel de cette décision depuis la maison d'arrêt où elle se trouve, nous indique son avocat, Me Emmanuel Decombard. L'audience pourrait avoir lieu à Lyon, dans les quinze jours à venir.