Deux ans et demi après la découverte d'un corps calciné dans une voiture à Eguilles (Bouches-du-Rhône), cinq auteurs présumés viennent d'être interpellés par les policiers de Marseille.

Un corps calciné à Eguilles : cinq suspects interpellés deux ans et demi après les faits

C'était le 10 décembre 2018 : le corps calciné d'un homme de 31 ans était découvert dans une voiture incendiée à Eguilles (Bouches-du-Rhône). L'enquête déterminera qu'il s'agissait d'un membre du narco-banditisme marseillais. Il avait été poursuivi en voiture, rattrapé au niveau d'un pont puis les assaillants avaient fait feu à plusieurs reprises.

Deux ans et demi après les faits, cinq auteurs présumés sont interpellés, dont quatre sont déjà en prison pour d'autres affaires. Ils appartiennent "à un clan majeur du narco banditisme marseillais", selon la procureur de Marseille. Les cinq hommes sont _ "liés à une équipe de malfaiteurs démantelée en janvier et avril 2019" _et n’ont pas souhaité s’exprimer dans le cours de leur garde à vue.

Ils sont en cours de présentation devant le magistrat en charge du dossier.