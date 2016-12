Deux blessés par balles lors d'un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue au Sanitas à Tours

Selon les premiers éléments de l'enquête, ce sont bien des règlements de comptes sur fond de trafic de drogue qui sont à l'origine des tensions et des agressions par balles qui ont eu lieu au Sanitas à Tours depuis ce samedi 24 décembre.

Le quartier du Sanitas à Tours a été le théâtre de deux règlements de comptes sur fond de trafic de drogue ces derniers jours. Deux personnes ont été blessées par arme à feu : samedi dernier, la police est appelée pour des coups de feu sur la place Saint Paul. Elle découvre un jeune de 19 ans touché à la jambe et au flanc par trois balles tirées d'une arme de poing. Ce jeune est déjà connu pour des petits trafics de stupéfiants et pour des vols avec violence.

Ce lundi soir, dans le même quartier, une cinquantaine d'individus armés de barres de fer et de battes de baseball s'en prennent à 14 voitures dont ils brisent les pare-brises et les rétroviseurs. Là encore, des coups de feu sont tirés et cette fois avec une carabine ou un fusil. Un homme de 45 ans reçoit une balle perdue dans le bras alors qu'il se trouve sur son balcon du 4e étage et neuf douilles sont retrouvées au sol.

"On a eu deux miraculés, nous prenons très au sérieux ces tirs à balles réelles, il n'est pas question que cette situation perdure" - Stéphane D'Hayer, directeur départemental de la Sécurité publique

Pour Stéphane D'Hayer, et selon les premiers éléments de l'enquête, ces échanges de tirs ce sont des de règlements de compte entre dealers. Depuis lundi soir, la police multiplie les contrôles d'identité et de véhicules sur la voie publique et dans les immeubles pour retrouver les armes en cause.

Ce mardi après-midi, les enquêteurs ont découvert un kilo de cannabis lors de la perquisition d'une voiture. 70 CRS ont été appelés en renfort, ils resteront dans le quartier au moins jusqu'au prochain week-end. La police demande aux habitants du Sanitas de faire le numéro du commissariat - 02.47.05.19.73- s'ils pensent pouvoir apporter des éléments d'information sur ces événements.