Règlements de compte à Rennes : cinq suspects mis en examen

Suite aux neuf interpellations survenues mercredi dernier à Rennes, cinq personnes ont été mis en examen. Elles sont poursuivies tentative de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Cela fait suite aux fusillades survenues dans le quartier Maurepas dernièrement.

Mercredi dernier, une opération policière d'ampleur permettait l'arrestation de neuf personnes dans l'agglomération rennaise. Elles étaient suspectées d'avoir participé à deux fusillades survenues dans le quartier Maurepas les 17 mai et 17 juin dernier. Cinq de ces suspects ont été mis en examen et sont poursuivi pour tentative de meurtre et participation à une association de malfaiteurs.

Concernant les faits survenus, le 17 mai, deux prévenus sont placés en détention provisoire. Le troisième, originaire de Tchétchénie, est placé sous contrôle judiciaire strict. Sur l'enquête relative à la fusillade du 17 juin, les deux suspects, âgés de 22 et 26 ans sont "en état de récidive légale, et encourent la réclusion criminelle à perpétuité" selon un communiqué du parquet de Rennes.

Les quatre autres individus interpellés mercredi dernier ont été libérés suite à leurs auditions.